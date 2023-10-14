Şizofren hastası, ailesini ve sağlık ekiplerini rehin aldı: 3 yaralı

Olay, 06.30 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey Mahallesinde bir evde meydana geldi. Şizofren hastası Metin Y. (41), evde uykuda olan babası Sadettin Y. (69)'yi uyandırıp taşla darp etmeye başladı. O sırada diğer odada uyuyan ablası Kadiye A.(49), uyanarak odaya gitti ve engel olmaya çalıştı. Babasını defalarca darp edip ağır yaralayan şahsın, dinlendiği sırada ablası 112'yi aradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Eve giren ambulansta görevli sağlık ekibi Vahit B., Taşkın E. Ve Tuğba E., yaralı adama müdahale etmeye başladılar.

Sağlık ekiplerini rehin aldı

Saldırgan bu seferde sağlık ekiplerine bıçakla saldırmaya başladı. Sağlık ekipleri, odanın kapısını kapayarak saldırganı püskürtmeye çalıştı. O sırada saldırgan elindeki bıçakla, ablasını da elinden yaraladı. Yaşanan arbedede saldırgan da elindeki bıçakla, kendini yaraladı. Olay yerine gelen Jandarma komutanlığı ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Yaralı saldırgan, babası ve ablası ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ki kemiklerde kırıklar oluşan baba, yoğun bakıma alınırken, elinden yaralanan abla tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayda kendini elinden yaralayan saldırgan ise Jandarma komutanlığı ekiplerinin nezaretinde ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kendilerini rehin alan saldırgandan şikayetçi oldular.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.