Sınırları geçmeye çalışan 6'sı FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi 9 kişiyi yakaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 15:43, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 15:45
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 kişiyi tespit etti.
Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 6'sının FETÖ üyesi, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.