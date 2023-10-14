Isparta'daki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Yenice köyündeki silahlı saldırıda yaralanarak Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 yaşındaki Şener Gezgin, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Diğer yaralılar Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç'ın (16) tedavileri sürüyor.

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