Isparta'daki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 15:48, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 15:50
Yenice köyündeki silahlı saldırıda yaralanarak Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 yaşındaki Şener Gezgin, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Diğer yaralılar Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç'ın (16) tedavileri sürüyor.
Jandarma ekiplerinin silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gelendost ilçesi Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirmişti.