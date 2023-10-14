Madenci alımında Mısırlı biri işe girme hakkı kazanınca salondan 'yuh' sesleri geldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 1500 işçi alımı için başvuran 26 bin 54 kişi arasında yaptığı kura çekiminde bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçen maden mühendisi Mısırlı Abdelrahman Abdelattey'in işe girme hakkı kazandığı ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı kura çekiminde, Abdelattey'in isminin kurada çıkmasının ardından Zonguldaklılar durumu protesto etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde TTK'ya yeni işçi alımı olacağını duyurmuştu. TTK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanında işçilerin 1500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü için de Karabük'te ikamet etme şartı getirildi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu tutulmadı. Daha sonra kuraya girmeye hak kazananların listesi yayınlandı. Zonguldak'ta kuraya girmeye hak kazanan 26 bin 54 kişi arasında, Afganistan vatandaşı Gholam Moradi ve Mısır vatandaşı olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçin Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık yer aldı. Kuraya girmeye hak kazanan iki yabancı uyruklunun TTK'nın kura çekimine girmeye hak kazanmasına tepkiler geldi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise kuraya girmeye hak kazananların listesinin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine geçen günlerde, şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

"T.C. kimlik numarası 990..730 olan Gholam Moradi'nin Takhar/Afganistan doğumlu olduğu anlaşılmış olup, Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin Türk vatandaşı olmadığı; Abdelrahman ABdelattey Kafrelshık/MISIR doğumlu olup Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin 13 Mayıs 2022 Türk vatandaşlığına geçtiği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Maden Mühendisliği okuduğu ve Eylül ayında Zonguldak ikameti tescil edildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir."