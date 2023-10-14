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'BM, başını kuma gömmüş'

İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sert sözlerle kınadı. Geçgel, "İnsan haklarını ağzından düşürmeyen ama Filistin söz konusu olduğunda dut yemiş bülbüle dönen, İsrail'e boyun eğen ikiyüzlü uluslararası kuruluşları lanetliyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı dünyayı tehdit ederken, İsrail katliamlarını görmezden gelen Birleşmiş Milletleri lanetliyoruz." dedi.

Haber Giriş : 14 Ekim 2023 15:28, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 16:32
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'BM, başını kuma gömmüş'

Okan Geçgel: İsrail'e boyun eğen ikiyüzlü kuruluşları lanetliyoruz

İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına her kesimden tepkiler devam ediyor. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, yaptığı açıklamada, İsrail'i ve Filistin halkına yönelik soykırım faaliyetlerine tepkisiz kalan uluslararası kuruluşları sert sözlerle kınadı.

"Son operasyon, tam anlamıyla terör faaliyetidir"

Filistin'in 1948 yılından bu yana işgal altında olduğunu hatırlatan Geçgel, "İsrail'in yayılmacı ve işgalci politikaları sebebiyle bir avuç toprak parçasına sıkışıp kalan Filistin halkını tamamen yok etme ve soykırım amacıyla başlatılan son operasyon, tam anlamıyla terör faaliyetidir. Doğrudan sivilleri, kadınları ve çocukları da hedef alan bu terör eylemi, Gazze'deki masumları birer birer katlediyor. İsrail, bu terör faaliyeti çerçevesinde kenti elektriksiz, susuz ve gıdasız bırakarak, bir halkı tamamen yok etmeyi hedefliyor." sözlerini vurguladı.

"BM, adeta başını kuma gömmüş durumda"

Gazze'ye yönelik orantısız saldırıların sonucu ortaya çıkan insanlık trajedilerinin tahammül edilemez boyuta ulaştığına dikkat çeken Okan Geçgel, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu vahşeti tüm dünya izliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir ülkeler savaşını önlemek için kurulan Birleşmiş Milletler (BM), adeta başını kuma gömmüş durumda. Neredeyse Üçüncü Dünya Savaşı'na zemin hazırlanıyor ve BM tüm olan biteni izliyor. Diğer uluslararası kuruluşlar da zalim Siyonistlerin Filistin halkını katletmesine göz yumuyor. Amerika ve Avrupa, İsrail vahşetine izin veriyor, askeri ve maddi destek sağlıyor. Filistin halkını topyekün cezalandırmayı hedefleyen İsrail saldırılarını hiçbir ülke önleyemiyor. Siyonist İsrail, barbarca katliamlarına devam ederken, İslam ülkelerine tehditler savurmayı da ihmal etmiyor."

"Doğrudan hedef seçilerek bombalanan gazeteciler oldu"

İsrail'in gazetecileri de açık hedef olarak görebildiğine dikkat çeken Geçgel, "İsrail vahşetini büyük zorluklarla dünyaya duyurmaya çalışan basın mensupları da bu terörden nasibini alıyor. Doğrudan hedef seçilerek bombalanan gazeteciler oldu. Bazı meslektaşlarımız yaralandı. Kudüs'te aralarında Türk gazetecilerin de olduğu basın mensuplarının üzerine TOMA ile lağım suyu sıkıldı. Bu olaylar gösteriyor ki İsrail, terör faaliyetlerinin duyulmasını istemiyor." sözlerini kaydetti.

"İsrail katliamlarını görmezden gelen Birleşmiş Milletleri lanetliyoruz"

TİGAD olarak İsrail vahşetini lanetlediklerini vurgulayan Geçgel, sözlerini şöyle tamamladı; "İnsan haklarını ağzından düşürmeyen ama Filistin söz konusu olduğunda dut yemiş bülbüle dönen, İsrail'e boyun eğen ikiyüzlü uluslararası kuruluşları lanetliyoruz. Filistinlilerin üzerine yasaklı beyaz fosfor bombası atılırken, katil İsrail'i destekleyen ülkeleri lanetliyoruz. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayı görev edinen terör devleti İsrail, hastaneleri, okulları ve konutları bombalarken bir kınamayı bile çok gören devlet adamlarını lanetliyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı dünyayı tehdit ederken, İsrail katliamlarını görmezden gelen Birleşmiş Milletleri lanetliyoruz."

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