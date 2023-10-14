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Oktay Saral'dan CHP'li Vekil'e : Yine zırvalamışsın

İmam Halil Konakçı'nın Trabzon'daki AK Parti belediyeleri tarafından ücretsiz salon tahsis edilmesi, büyük bir tartışma başlattı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bu ücretsiz tahsisin devlete mali zararlar doğurduğunu dile getirerek sert eleştirilerde bulundu. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral ise Suiçmez'in açıklamalarına "Zırvalamışsın" şeklinde karşılık verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 16:26, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 17:04
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Oktay Saral'dan CHP'li Vekil'e : Yine zırvalamışsın

Milli Türk Talebe Birliği'nin davetiyle ikinci kez Trabzon'a gelecek olan, imam Halil Konakçı'ya Ortahisar Belediyesi ve Maçka Belediyesi aracılığı ile ücretsiz salon tahsis edildiği iddia edildi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Bunda bir sakınca görmüyoruz. Tahsis işlemi doğru" derken Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç iddiaları kabul etmedi.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunurken, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, imam Halil Konakçı için belediyeler üzerinden devletin zarara uğratıldığına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Konakçı'dan tepkilere cevap geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral da Konakçı'ya sahip çıktı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANINDAN CHP'Lİ VEKİLE AĞIR SÖZLER: ZIRVALAMIŞSIN

Soysal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'i kastederek "Trabzon'dan da Trabzonlu'dan da bihabersin. Asıl derdinin politik karalama olduğu aşikarken yine kin ve nefret içerikli cümleler zırvalamışsın. Sözde avukatsın madem, bilirsin ki bu içi boş iddialarını ispatlamakla mükellefsin. Fakat avukatlığın da vekilliğin kadar işe yaramaz gibi, sanırım işlerin yolunda gitmiyor, burada manipülasyon ile uğraşıyorsun. Nedir canını sıkan? Trabzon halkını temsil etmiyor dediğin Halil Konakçı Hoca'nın, sizin programlarınızdan daha fazla kişi bir araya topluyor olmasını mı hazmedemiyorsun? Ayrıca geçin bu 'Kudüs hepimizin hassasiyetedir' ayaklarını. Bundan önce düzenlenen Kudüs programlarında neredeydiniz, onu açıklayın? Biz sizin dün de bugün de hangi safta olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Trabzon Gazze, Gazze Trabzon'dur. Tüm Trabzonlu kardeşlerimi bu hanımefendiye inat, bu akşamki Gazze-Kudüs programını hınca hınç doldurmaya davet ediyorum" sözleriyle imam Halil Konakçı'ya sahip çıktı.

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