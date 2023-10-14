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BM, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki tesislerine sığınan tüm sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 16:41, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 16:44
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BM, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması çağrısı yaptı

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tahliye edilmesini istediği bölgelerden çıkması mümkün olmayan kişilerin bulunduğu hatırlatıldı.

Gazze'deki sivillerin korunması istenen açıklamada, "UNRWA, İsrailli yetkililere, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindekiler de dahil olmak üzere bölgedeki UNRWA tesislerine sığınan tüm sivillerin korunması çağrısı yapıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in tahliye kararına değinilen açıklamada, "1 milyondan fazla kişinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinden, güneye tahliye edilmesi talimatına rağmen aralarında hamile kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin bulunduğu birçok kişinin bölgeyi terk edemeyeceği" ifade edildi.

Gazze'nin güneyine gitmeleri mümkün olmayan kişilere işaret edilen açıklamada, "Onların başka seçeneği yok ve her zaman korunmaları gerekir. Savaşın kuralları vardır. Siviller, hastaneler, okullar, klinikler ve BM tesisleri hedef alınamaz." ifadeleri kullanıldı.

Tarafların UNRWA barınaklarına sığınmak isteyenler dahil sivilleri korumaya yönelik uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için her türlü çabanın gösterildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze ve Gazze'nin kuzeyindeki UNRWA sığınakları artık güvenli değil. Bu, daha önce görülmemiş bir durum. Bu savaş bir istisna olmamalı. Sivillerin ve BM binaları dahil sivil altyapının korunması bu çatışma için de geçerlidir."

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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