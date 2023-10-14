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'Önümüzdeki aylarda deprem konutlarının teslimine başlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 17:23, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 17:24
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'Önümüzdeki aylarda deprem konutlarının teslimine başlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "EXPO 2023 - Kahramanmaraş" programına bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Sevgili Kahramanmaraşlılar, kıymetli misafirler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Maraş'a her bir Maraşlı vatandaşıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Himayemizde ve 12 Şubat Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen EXPO 2023'ün şehrimiz ve siz kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil ticari, ekonomik ve sosyal hayatıylada yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

"EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum"

Doğa dostu Şehir ve Duyarlılık ana temasıyla tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. Sergi alanı içerisinde kendi şehirlerimizle birlikte 30'dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesi yer alıyor. EXPO döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafiri ağırlama imkanı bulacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olan EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı teşrif eden katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum, EXPO 2023'ün başarılı geçmesini ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm katılımcılar için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...

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