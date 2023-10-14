Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

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