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Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Hiçbir öğretmenimizin bu süreçlerde mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca öğretmenlerimizi ve eğitim ortamlarındaki her bir ferdimizi korumaya yönelik varsa gerekli mevzuat güncellemelerini ivedilikle gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 19:57, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 20:14
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Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde öğretmenlere yönelik şiddet olaylarından derin bir üzüntüyle haberdar olduklarını belirtti.

Ülkenin aydınlık yarınları için özveriyle çalışan öğretmenlere yönelik olayları, milletin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırı olarak değerlendirdiklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Şiddetin failleri hakkında idari soruşturmaları ivedilikle başlatarak hassasiyetle sürdürdüğümüzü ve adli makamlara intikal eden süreçlerin de takipçisi olduğumuzu tüm maarif camiasına ve vatandaşlarımıza bir kez daha duyurmak isterim. Şiddet olgusunun, asla taviz veremeyeceğimiz ve tasvip edemeyeceğimiz bir temelde, kimden ve kime yönelik uygulandığından bağımsız olarak vicdani, ahlaki, idari ve adli bir suç unsuru oluşturduğu kanaatindeyiz. Bu doğrultuda her türlü şiddet olgusunun önlenmesi ve faillerin hem adli hem idari süreçlerde kamuoyu vicdanını teskin edecek şekilde cezalandırılması için gerekli tüm yasal tedbirlerin alınmasında büyük bir titizlikle çalıştığımızı vurgulamak gerekir."

Tekin, devletin, müsterih, huzurlu ve güvenli bir ortam teşkil ederek kendilerine emanet edilen öğrencilere özverili şekilde eğitim verilebilesinin teminatı olarak her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını, yaşanan üzücü olaylar sebebiyle maarifin her bir üyesine geçmiş olsun dileklerimi ilettiğini ifade etti.

- "Müdahil olmak için gerekli işlemler başlatıldı"

Bakan Tekin, bir diğer paylaşımında ise Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bahse konu olaylar nedeniyle adli ve idari süreçleri takip ederek davalara müdahil olmak için gerekli işlemleri başlattığını bildirdi.

Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir öğretmenimizin bu süreçlerde mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca öğretmenlerimizi ve eğitim ortamlarındaki her bir ferdimizi korumaya yönelik varsa gerekli mevzuat güncellemelerini ivedilikle gerçekleştireceğiz. Bir öğrenci velisi olarak herkesten, çocuklarımızı emanet ettiğimiz, yarınlarımızı şekillendiren öğretmenlerimize gereken itimadı, özeni ve saygıyı göstermesini istirham ediyorum."

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