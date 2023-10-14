İstanbul'da Filistinlilere destek; binlerce kişi Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü

Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
Motorine zam yolda
Motorine zam yolda
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
KDK: AÖF öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir
KDK: AÖF öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir
Kız kardeşinin okumasını istemedi, okulu basıp öğretmenleri dövdü
Kız kardeşinin okumasını istemedi, okulu basıp öğretmenleri dövdü
İndirim kampanyası Anadolu'ya yayılıyor! Ticaret odalarından destek çağrısı
İndirim kampanyası Anadolu'ya yayılıyor! Ticaret odalarından destek çağrısı
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün kasadan geçemeyecek!
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün kasadan geçemeyecek!
Evlilik kredisinde çerçeve netleşti
Evlilik kredisinde çerçeve netleşti
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
İsrail, Gazze'den çıkmaya çalışan sivil konvoyu vurdu: 70 kişi öldü
İsrail, Gazze'den çıkmaya çalışan sivil konvoyu vurdu: 70 kişi öldü
TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
Ana sayfaHaberler

İstanbul'da Filistinlilere destek; binlerce kişi Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü

Filistinli direniş örgütleri ve İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken bugün İstanbul'da Filistinlilere destek yürüyüşü düzenlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 20:01, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 20:18
Yazdır
İstanbul'da Filistinlilere destek; binlerce kişi Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü

Milli İrade Platformunca, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla İstanbul'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Sultanahmet'te son bulacak yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı. Etkinliğe, kadın ve çocukların geniş katılım göstermesi dikkati çekti.

Eyleme katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça döviz ile pankart taşıdı.

Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, bu ülkeyi sloganlarla protesto etti.

- Eski TBMM Başkanı Şentop ve milletvekillerinden destek

Grubun içerisinde eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleyman Soylu ve Hasan Turan'ın da aralarında bulunduğu bazı AK Parti milletvekilleri, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Yürüyüşe bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra esnaf da destek verdi.

Sloganlar eşliğinde Ayasofya Meydanı'na ulaşan grup, etkinliğin tamamlanmasının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kıldı. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen bazı katılımcılar, namazlarını meydanda eda etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından Filistin için dualar edildi.

Duasında, yeryüzünde nice zulümler işlendiğini ifade eden Erbaş, "Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Arakan'da, Irak'ta, Hindistan'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu zulümleri en kısa zamanda ortadan kaldır, sana yalvarıyoruz ya Rabbi." dedi.

Namazın ardından cami önünde toplanıp, telefonlarının ışıklarını açarak slogan atan ve marşlar okuyan grup, sonrasında dağıldı.

Bu arada, yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber