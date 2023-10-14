Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı

AA muhabirinin yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, halen Gazimağusa kentinde aktif eczacı olarak çalışan eski Sağlık Bakanı ve milletvekili İlktaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İlktaç, KKTC Sosyal Sigortalar Dairesinden ödemesi alınan bazı reçetelerde tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi.

Aralarında İlktaç'ın da bulunduğu aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eczacı ve doktorlardan oluşan 6 kişi, Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, tahkikatın sürebilmesi için 6 zanlının polis nezaretinde 3'er gün tutuklu kalmasını ve sağlık sorunları olanların, doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

KKTC'de geçen ay başlatılan "sahte reçete soruşturması" kapsamında polis, 40'ın üzerinde doktor, eczacı ve eczane çalışanını gözaltına alarak ifadesine başvurdu.