Adıyaman'da havuza düşen çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 22:53, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 22:54
Erikdere köyünde ailesinin bahçeye götürdüğü Emirhan Elveren, sulamada kullanılan havuza düştü. Aile, Elveren'i havuzdan kendi imkanlarıyla çıkardı.
İhbar üzerine bahçeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Elveren'i Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Elveren, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.