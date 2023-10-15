Ankara'da üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Ambulansla hastaneye kaldırılan U.C.G ve M.K.E müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı E.F.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü U.C.G ve araçta bulunan M.K.E (24) ile E.F.K (22) yaralandı.

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