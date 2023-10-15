Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün üç ilde beklenen sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.