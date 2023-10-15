Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde sağanak bekleniyor
Sivas, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 10:25, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 10:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün üç ilde beklenen sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.