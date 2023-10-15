İsrail, Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratıyla Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında, Han Yunus'un güneyindeki elit birliğin komutanı olan Bilal Kudra'nın öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Kudra'nın Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" kapsamında Nirim ve Nir-Oz Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu aktarıldı.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden bazı aktivistlerin de öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun, Hamas'ın yeteneklerini zayıflatmak amacıyla dün gece Ez-Zeytun Mahallesi, Han Yunus ve Cibaliya'nın batısındaki 100'den fazla askeri hedefe hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Hava saldırılarında "komuta karargahı, askeri kompleksler, çok sayıda roket fırlatma rampası, tanksavar füze fırlatma alanları ve izleme alanlarının" vurulduğu aktarılan açıklamada, İslami Cihad'ın komuta karargahı ve Hamas'a bağlı bazı kamu binalarının da hedef alındığı ifade edildi.

Hamas ile İslami Cihad Hareketi henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.