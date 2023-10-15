Doktor, dolandırıcılara 750 bin lirasını kaptırdı

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
Motorine zam yolda
Motorine zam yolda
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
KDK: AÖF öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir
KDK: AÖF öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir
Kız kardeşinin okumasını istemedi, okulu basıp öğretmenleri dövdü
Kız kardeşinin okumasını istemedi, okulu basıp öğretmenleri dövdü
İndirim kampanyası Anadolu'ya yayılıyor! Ticaret odalarından destek çağrısı
İndirim kampanyası Anadolu'ya yayılıyor! Ticaret odalarından destek çağrısı
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün kasadan geçemeyecek!
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün kasadan geçemeyecek!
Evlilik kredisinde çerçeve netleşti
Evlilik kredisinde çerçeve netleşti
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Doktor, dolandırıcılara 750 bin lirasını kaptırdı

İzmir'de bir hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Gürcistan asıllı Dr. Tinatin Gelenava Öncan, kendisini telefonda polis ve başsavcı olarak tanıtan kişilere hem altınlarını hem de çektiği 320 bin lira krediyi göndererek yaklaşık 750 bin lira dolandırıldı- Tinatin Gelenava Öncan:- "Bana WhatsApp'tan fotoğraflar ve belgeler gönderdiler. Mesaja baktım, gerçekten kimliğimi gördüm. Teröre karışmış insanların fotoğraflarını gördüm. Beni tekrar arayıp güya Diyarbakır başsavcısıyla konuşturdular. Kafam karıştı dinlemeye başladım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 12:20, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 12:32
Yazdır
Doktor, dolandırıcılara 750 bin lirasını kaptırdı

- İzmir'de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Gürcistan asıllı Dr. Tinatin Gelenava Öncan, kendisini başsavcı ve polis olarak tanıtan kişilerin telefonuna gönderdiği kimlik fotoğrafına inanarak dolandırıcılık mağduru oldu.

İzmir'deki bir hastanede görev yapan Tinatin Geleneva Öncan, telefonla arayan ve kendilerini polis ve başsavcı olarak tanıtan biri kadın 3 kişi tarafından 750 bin lira dolandırıldı.

Polisin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttüğü olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Öncan, hastanede çalıştığı bir gün telefonla kendisini arayanların terör olayına karıştığını söylediğini, buna inanmayarak telefonu kapattığını anlattı.

Kendisini yeniden arayan bir kadının polis olduğunu, durumun çok ciddi olduğunu söylediğini ifade eden Öncan, "Bana WhatsApp'tan fotoğraflar ve belgeler gönderdiler. Mesaja baktım, gerçekten kimliğimi gördüm. Teröre karışmış insanların fotoğraflarını gördüm. Beni tekrar arayıp güya Diyarbakır başsavcısıyla konuşturdular. Üç şehit olduğu, para ve silah çalındığı, FETÖ ve terör olaylarında kimliğimin kullanıldığını söylediler. Kafam karıştı, dinlemeye başladım." dedi.

Telefondaki kişinin kendisinin özel bilgilerinin satıldığını, çalıntı olan para ve altınların da üzerinde gözüktüğünü söylediğini anlatan Öncan, kimlik fotoğrafından dolayı ikna olarak paniğe kapıldığını söyledi.

Öncan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evime baskına geleceklerini, beni tutuklayacaklarını belirttiler. Elimdeki altınları alacaklarını söylediler. Beni sürekli telefonda tuttular. Telefon kapandı tekrar aradılar. Arkadan polis sireni sesleri geliyordu. Benden elimdeki altınları göstermemi söylediler çünkü çalıntı altınlarla aynı olup olmadığını görmek istediler. Ben de fotoğraf çekip gönderdim. Buna istinaden 'evet güzel, sen şimdi bu altınları güvenilir bir yere koymalısın ki polisler baskına geldiğinde bu altınları almasınlar' dediler. Benden altınları bozdurmamı istediler. Ben de altınlarımı aldım, en yakın kuyumcuda bozdurdum. Bu parayı onların verdikleri IBAN numarasına göndermemi, orada güvende olacağını, operasyon bittikten sonra da geri verecekleri söylediler. Ben de inandım."

- "Ne kadar kredi çekebiliyorsan çek"

Dolandırıcıların bununla da yetinmediğini, bankada parası olup olmadığını sorduğunu belirten Öncan, parasının olmadığını söyleyince kendisini maaş aldığı bankaya yönlendirdiklerini kaydetti.

Banka şubesine giderken dolandırıcıların telefonu kapattırmadıklarını, kimseyle konuşmamasını istediklerini, kendisini adım adım takip ettiklerini söylediklerini dile getiren Öncan, şöyle devam etti:

"Bana 'Dolandırıcılar senin hesabını ele geçirmiş. Ne kadar kredi çekebiliyorsan çek. Onlar çekmeden sen çek. Bir hesaba koy ki o krediyi kurtaralım' dediler. Buna da inandım. 5 dakikada kredi onaylandı ve söyledikleri hesaba yatırdım. Bana operasyonun başladığını, bankaya polisin baskın yapacağını, şubeden çıkıp izlememi söylediler. Gelen giden olmadı. O sırada eşim bana ulaştı, 'galiba dolandırılıyorsun dikkatli ol' dedi. 10 dakika sonra eşim polislerle birlikte bankaya geldi ama hesaptaki paralar gitmişti."

Bozdurduğu altınlar ve çektiği 320 bin lira krediyle birlikte yaklaşık 750 bin lira dolandırıldığını ifade eden Öncan, bu süreçte dolandırıcılarla 4,5 saat telefonla konuştuğunu, telefonu kapatmak istediğinde kendisine "hanımefendi bizim her gün kaç tane şehidimiz oluyor biliyor musunuz? Bize yardımcı olacaksınız." dediklerini, vatanseverlik duygularıyla, suçluların yakalanmasına yardımcı olma isteğiyle hareket ettiğini dile getirdi.

Öncan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm vatandaşlara çağrı yapmak istiyorum; kesinlikle buna kanmayın, inanmayın. Gelecek varsa gelsin, polis olsun, savcı olsun, kim olursa olsun yüz yüze görmeden bir şey yapmayın. Çevreden yardım isteyin, korkmayın. Tek başınıza kahramanlık yapmaya kalkışmayın."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber