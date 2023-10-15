Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Eylül'deki antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen Ağdere şehri ve Serseng Baraj Gölü'nü ziyaret etti. Aliyev, Serseng Baraj Gölü'nde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

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