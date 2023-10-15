Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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