Trafik jandarmasından şoföre 'TikTok' cezası

Anadolu Yakası Otoyolu'nda devriye görevini icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, seyir halindeki kamyon şoförünün, cep telefonu aracılığı ile 'TikTok' isimli sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Yapılan araştırma ve takip sonucunda; bahse konu araç sürücüsünün kullanıcı adı tespit edildi. Canlı yayına izleyici gibi bağlanan Jandarma ekipleri, şoföre "Öndeki Trafik Jandarmasını Takip Et" ve "İlerde Jandarma Var" mesajlarını attı. İlk etapta uyarıları dikkate almayan şoför, Jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı.

Jandarma ekiplerini karşısında gören şoför, başta inkar etse de canlı yayın kamera kayıtları ve personelin yaka kamera kayıtlarının izlenmesinin ardından canlı yayın yaptığını kabul etti.

Bir kargo firmasının çalışanı olduğu ortaya çıkan kamyon şoförünün, aynı güzergahta daha önce de canlı video çekimi yaptığı ortaya çıktı. Seyir esnasındayken, sosyal paylaşım platformu üzerinden canlı yayın yaparak, trafikte tehlikeye neden olan kamyon şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.