Sarıyer'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de bir atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 13:45, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 13:46
Ayazağa'da, içinde plastik malzemelerin de bulunduğu kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar oluştu.