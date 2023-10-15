'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verenleri tehdit eden ve şikayetlerini geri almayanlara silahlı saldırıda bulunan 2 kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu tanıklara yönelik silahlı saldırı düzenleyen Abdullah D. ve Mehmet Can K, polis ekiplerince takibe alındı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.