Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Ege'de de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan eseceği tahmin edilen fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.