Papa'dan Gazze'de insani hukuka saygı duyulması çağrısı:

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de insani hukuka saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya da değindi.

Papa Franciscus, "İsrail ve Filistin'de yaşananları büyük bir acıyla takip etmeye devam ediyorum. Çok kişiyi düşünüyorum. Özellikle küçükleri ve yaşlıları. Rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çağrımı yineliyorum. Çocukların, hastaların, yaşlıların, kadınların ve tüm sivillerin çatışmanın mağduru olmamalarının sağlanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Papa, "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de." dedi.

İnananları 17 Ekim'de Orta Doğu'da barış için dua ve oruç tutmaya davet eden Papa, "Çok sayıda kardeşimiz öldü. Lütfen daha fazla masum kanı dökmeyin ne kutsal topraklarda ne Ukrayna'da ne de başka bir yerde. Artık yeter. Savaşlar her zaman yenilgidir." diye konuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.