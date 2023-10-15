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Beşiktaş'ta Igor Tudor sesleri

Beşiktaş'ta alınan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararının ardından seçime kadar Burak Yılmaz ile devam edileceği belirtilmişti. Fransız medyasında yer alan haberlerde ise Igor Tudor'un birkaç gün içinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı kaydedildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 15:40, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 15:43
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Beşiktaş'ta Igor Tudor sesleri

Beşiktaş'ta Lugano mağlubiyetinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa etmesiyle beraber görevi yardımcı antrenör Burak Yılmaz devraldı.

SEÇİME KADAR BURAK YILMAZ İLE DEVAM EDİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Siyah-beyazlılarda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararının alınması nedeniyle yeni yönetim seçilme ihtimali göz önünde bulundurularak seçime kadar Burak Yılmaz ile devam edileceği kaydedilmişti.

TEKNİK EKİBE KATILAN İSİMLER TANIDIK

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Yardımcı Antrenörlük görevine Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric'i getirdi.

Hari Vukas ve Toni Modric, 2016/2017 sezonunda Igor Tudor ile birlikte Galatasaray'da görev almıştı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK

Footmercato'nun haberine göre, Igor Tudor'un önümüzdeki birkaç gün içinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı öne sürüldü.

Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştıran Tudor, 48 resmi mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmalarda maç başıan 1.83 puan ortalaması yakaladı.

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