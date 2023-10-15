Beşiktaş'ta Igor Tudor sesleri

Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştıran Tudor, 48 resmi mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmalarda maç başıan 1.83 puan ortalaması yakaladı.

Footmercato'nun haberine göre, Igor Tudor'un önümüzdeki birkaç gün içinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı öne sürüldü.

Hari Vukas ve Toni Modric, 2016/2017 sezonunda Igor Tudor ile birlikte Galatasaray'da görev almıştı.

Siyah-beyazlılarda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararının alınması nedeniyle yeni yönetim seçilme ihtimali göz önünde bulundurularak seçime kadar Burak Yılmaz ile devam edileceği kaydedilmişti.

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