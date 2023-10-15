İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ramşir ilçesine bağlı Muşrage kasabası olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.45'te kaydedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net