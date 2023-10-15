Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
Altında 7 ay sonra en yüksek haftalık kazanç
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu
Motorine zam yolda
Motorine zam yolda
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
Adliyede görevli zabıt katibinin kurduğu çeteye operasyon: 13 gözaltı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
Bakan Tekin: Öğretmene saldırı ülkemizin geleceğine yapılan saldırıdır
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni haftada gündemi oldukça yoğun. Genel Kurul'da Irak-Suriye tezkeresi, çalışmayan emekliye 5 bin liralık ikramiyeyi içeren torba kanun teklifi ele alınacak. 2024 bütçesinin de yeni haftada Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 16:10, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 16:12
Yazdır
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor

Meclis bu hafta Irak ve Suriye tezkereleri için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşecek.

Haftalık çalışmasına 17 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifinin de Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilmesini içeriyor. Ayrıca teklifte Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan madde ihdası ile emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi öngörülüyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12. Kalkınma Planı, Meclise sunulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin 17 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapması planlanıyor.

Bütçe sunumu

Bunun yanı sıra 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de aynı hafta TBMM'ye sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeye ilişkin sunum yapılması bekleniyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günü ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber