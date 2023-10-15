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ŞEKER-İŞ: Su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma

ŞEKER-İŞ Genel Başkanı İsa Gök 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde: "Dışarıya bağımlılığın önüne geçilebilmesi, gıdada yeterli üretim ve sürdürülebilirlik için; üretici, yetiştirici, tüketici, sanayici, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler, sektör kuruluşları ve kamu yönetimi işbirliği ile Gıda Güvenliği Politikaları oluşturulmalı" ifadelerinde bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 14:00, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 17:18
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ŞEKER-İŞ: Su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma

ŞEKER-İŞ Chairman İsa Gök, dışarıya bağımlılığın önüne geçilebilmesi, gıdada yeterli üretim ve sürdürülebilirlik için; üretici, yetiştirici, tüketici, sanayici, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler, sektör kuruluşları ve kamu yönetimi işbirliğinde "Gıda Güvenliği Politikaları" oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasının "Su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma" olduğunu belirtti.

Sağlıklı ve üretken bir toplum için gıda güvenliği ve güvencesi diğer bir deyişle üretim miktarı ve çeşitliliği kadar gıdanın sağlıklı olmasının son derece önemli olduğuna değinen Gök, şunları kaydetti:

"Dışarıya bağımlılığın önüne geçilebilmesi, gıdada yeterli üretim ve sürdürülebilirlik için; üretici, yetiştirici, tüketici, sanayici, sivil toplum ve meslek örgütleri, üniversiteler, sektör kuruluşları ve kamu yönetimi işbirliği ile Gıda Güvenliği Politikaları oluşturulmalıdır. Özellikle bir hayat sıvısı olan suya erişim; hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliği ile kötü kullanım sebebi ile gezegenin su kaynaklarını artan bir baskı altına sokarken, bu değerli kaynağı geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar uzatma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır."

Bugün 2,4 milyar insanın su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşadığını, su sıkıntısının giderek kendisini daha çok hissettirdiğini vurgulayan Gök, "Türkiye Yüzyılında yarattığı istihdam ve katma değerle son yıllarda varlığı giderek daha da hissedilen ülkemizin stratejik sektörlerinin başında gelen ve varlığını pancar şekerinden alan şeker sektörü özellikle parantez içerisine alınacak kadar önemli bir silah cephaneliği gibidir. Bu sebeple böylesine kritik sektörlerin korunup kollanması ve elde tutulması büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, bir Türkiye olsun istiyoruz"

Gök, son olarak şunlara dikkat çekti:

"Türkiye yüzyılında bu önemli günün her yıl değil, her gün, her dakika hatırlanması ümidiyle tüm insanlığın yeterli ve dengeli beslenme hakkı olduğuna inanıyor, gıda dağıtımının adil olduğu bir yeni sistemin hayata geçirilmesi suretiyle gelecekte hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, tüm insanların sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşabildiği bir Dünya ve Türkiye olsun istiyoruz."

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