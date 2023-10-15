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İsrail ordusu Lübnan'dan yeni bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından sınır bölgesindeki askerlere yeni bir tanksavar füzesi saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 17:48, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 17:51
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İsrail ordusu Lübnan'dan yeni bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı

Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu, tanksavar füzesinin atıldığı bölgeyi ve Hizbullah'a ait noktaları vurduğunu duyurdu.

Lübnan topraklarından sınır bölgesindeki İsrail ordusuna karşı bugün beş ayrı tanksavar füzesi saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından 9 roket fırlatıldığı için ülkenin kuzeyinde saldırı alarmları çaldığını ve ordu hava savunma sistemlerinin 5 füzeyi havada imha ettiğini bildirdi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine ve sınırdaki askeri karargaha tanksavar füzesi atıldı, bir İsrailli öldü

İsrail ordusundan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan ilk olarak İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığı belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsraillinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığı açıklamıştı.

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak füze saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

Hizbullah, İsrail tankını hedef aldığını ölü ve yaralılar olduğunu ileri sürdü

Hizbullah, askeri noktaya düzenlediği saldırıdan sonra bu kez İsrail'e ait bir tankı hedef aldığını duyurmuştu

Hizbullah açıklamasında, tankın direkt hedef alındığı, İsrailli askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu iddia edilmişti.

Lübnan tarafı İsrail'e ait bir hedefi vurdu

İsrail savaş uçaklarının sınırdaki Lübnan beldesi Mervahin üzerinde sortiler gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Haberde Lübnan tarafından ateşlenen tanksavar füzesinin İsrail'e ait bir hedefe daha isabet ettiği, buna karşılık İsrail topçu birliklerinin sınır hattındaki Dahayra beldesi yakınlarını vurduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki bir karakola ateş açıldığına dair ihbarın olduğu ve detayların incelendiği ifade edilmişti.

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