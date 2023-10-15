İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 450 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450'ye yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2023 18:29, Son Güncelleme : 15 Ekim 2023 19:00
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.
Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 450'ye, yaralı sayısı da 9 bin 200'e ulaştı.
İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.