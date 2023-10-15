Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

NATO genişlemesi hususunun da ele alındığı görüşme talebinin ABD tarafından geldiği bilgisi paylaşıldı.

Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.

Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

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