16 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nda İş Kazalarına Önleyici Yaklaşımlar Semineri"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Günü programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcularla kahvaltıya ve ASKF tarafından düzenlenen yılın başarılı sporcuları ödül törenine katılacak, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

- Bakan Bak, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi ve Hüyük Tarım Gençlik Kampı açılışları ile Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, veledromda incelemelerde bulunacak.

(Konya/09.30-19.00)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasına İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İzmir/20.00)

4- TFF 3. Lig'in 6. haftası, 4. Grup'taki Çatalcaspor-23 Elazığ FK maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30)