Tenkik Direktör Montella: Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyum

'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
'Kara harekatı' haberi, altın, gümüş ve petrolü uçurdu
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Emekli hekimlere görev çağrısı: Kamusal sağlık hizmeti bitebilir
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Tarım Kredi'de indirim kampanyası yarın başlıyor
Tarım Kredi'de indirim kampanyası yarın başlıyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Emeklilere 5 bin TL ödemesi Meclis gündemine geliyor
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Özel halk otobüslerinden ücretsiz yolcu kararı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti tüzük değişikliğiyle parti ismini değiştirdi
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
'A. Bora Kaplan' operasyonunda tanıklara saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
Üçlü Danışma Kurulu 20 Ekim'de toplanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralım
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Sivas'ta yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Piyasalarda 'arzımevut' korkusu
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
Doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
İlber Ortaylı'dan özür niteliğinde paylaşım
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Eski KKTC Sağlık Bakanı "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
'2026'da yeniden tek haneli enflasyonu yakalayacağız'
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, ABD'li dayılarına da güvenmesin
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Sınırda yakalanan 2 terörist, milletvekilinin aracından çıktı
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Bolat çağrısını yineledi: Fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldıralım
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için gereken adımları atacağız
Ana sayfaHaberler Spor

Tenkik Direktör Montella: Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella:- "Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 07:39, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 07:40
Yazdır
Tenkik Direktör Montella: Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyum

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella, kendisi için çok güzel bir gün olduğunu söyledi.

Montella, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok özel bir gururu yaşadığını dile getirdi.

Futbolcuların performansından mutlu olduğunu aktaran Montella, "Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyum. Maçla alakalı da geliştirmemiz gereken bazı noktalar var, Onları fark ettim. Onların üzerinde duracağız ve çalışacağız. Hazırlıklı bir şekilde istediğimiz bütün hedeflere ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Montella, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Türkiye'nin birinci torbadaki muhtemel rakiplerinin anımsatılması üzerine, "Bu konuda herhangi bir hesap yapmamıştım. Çünkü ilk hedefimiz bizim Almanya'ya ulaşmaktı. Sonrasında tabii ki de iştahımız da artacak. Çünkü birincilik için de oynayabiliriz." ifadesini kullandı.

- Taraftara teşekkür

Bir gazetecinin stattaki ambiyansın takımdaki etkisini sorması üzerine Montella, şöyle konuştu:

"Taraftarımıza canı gönülden tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda zaman zaman maçta biraz zorlandığımızda bile sahada bir nebze onikinci adam görevini yerine getirdiler. Ben eskiden birkaç kere tanıklık etme fırsatım olmuştu. Bugün de direkt sahanın kenarındayken yaşadığımda gerçekten inanılmazdı. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum."

- "Çünkü daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz"

Montella, elde edilen farklı galibiyete rağmen ikinci yarı bazı bölümlerde rakipten baskı görmelerinin belirtilmesi üzerine, "1-0'dan sonra ritmi biraz düşürdük ve geriye çekildik. Onu geliştirebiliriz. Çünkü daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. O yüzden bunun üzerinde de duracağımız kesin." dedi.

Milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı'nın performansını da iyi bulduğunu aktaran Montella, oyuncunun bu maçta da mükemmel bir performans sergilediğini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber