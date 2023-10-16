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Türkiye'den Doğu Akdeniz için NAVTEX

TSK, ABD'nin yolladığı iki gemiyle ısınan Doğu Akdeniz'de atışlı tatbikat yapacak. Kıbrıs açıklarındaki bu tatbikat "Türkiye'ye yönelik tehditlere" karşı cevap niteliği taşıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 07:49, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 07:50
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Türkiye'den Doğu Akdeniz için NAVTEX

ABD Deniz Kuvvetlerine ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e konuşlandırılmasının ardından, ikinci uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Doğu Akdeniz'e ulaşmadan Türkiye'den ABD'ye karşı NAVTEX (deniz seyir duyurusu) hamlesi geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 16-20 Ekim arasında Doğu Akdeniz'de fiili atış eğitimlerinin de yapılacağı tatbikata ilişkin NAVTEX yayınladı.

MEYDAN OKUMA DEĞİL

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin NAVTEX yayınlayarak ABD'ye "Biz buradayız" mesajı verdiğini söyledi. Caşın "Türkiye kendi kara sularını ve KKTC'nin haklarını korumakla mükellef. Aslında bölgenin güvenliğini sağlayarak ABD'ye de yardım ediyor. Bu NAVTEX, Deniz Kuvvetlerimizin bir bayrak sallamasıdır. Türkiye, diplomatik girişimlerinin yanı sıra bu tatbikatla askeri varlığını da ortaya koymuştur. Türkiye, ABD ve İsrail'e karşı olmadığını, bölgede çatışmayı önlemek için önemli bir askeri tatbikat yapacağını ilan etmiştir. Bu tatbikat uluslararası hukuka, deniz hukukuna, Akdeniz'in deniz güvenliğine uygundur. Bir meydan okuma değildir" dedi.

YERİNDE BİR KARAR

Türkiye'nin, ABD tarafından bölgede oluşturulan endişeye cevap verdiğini ifade eden Caşın, NAVTEX'in doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Caşın "Aramızda güvenlik sorunu var. ABD'nin bölgede yaptıkları terör örgütlerine cesaret veriyor. Eğer Doğu Akdeniz'de bir harekat varsa, Türkiye NATO üyesi ülkedir ve ortak karar verilmesi gerekir. Ortak bir karar yokken, ABD donanmasının gemilerinin Türk karasularına yakın olması önemli bir unsurdur. ABD gemilerinin petrol sondaj gemimizin yakınlarına demir atması, önemli bir mesaj olarak algınmış ve bölge için endişe oluşturmuştur. Türkiye'de haliyle cevap vermiştir" diye konuştu.

BÖLGEMDE SENİN NE İŞİN VAR?

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, TSK'ya ait SİHA'yı düşüren ve Suriye'deki terör operasyonlarını 'güvenlik riski' kabul eden ABD'ye sert çıktı: Senin ne işin var? Burası benim bölgem. Eğer Amerika gerçekten dostsa, müttefikse, Türkiye'nin yanında bir politika izlemesi

gerekir.

YEŞİM ERASLAN

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