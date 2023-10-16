A Milli Futbol Takımı, 6. kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakika ile 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla grupta 5. galibiyetini alan milli takım, puanını 16'ya çıkardı ve son maçlar öncesinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024 biletini almayı garantiledi.

Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.