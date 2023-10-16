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İki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 10:15, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 10:29
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İki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

U.K. idaresindeki 32 HF 247 plakalı otomobil, Turgut Özal Caddesi'nde A.B. yönetimindeki 64 KF 904 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile M.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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