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Yargıtay'dan 'dedikodu' yapan işçi hakkında emsal karar!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai arkadaşlarına iftira atıp dedikodu yapan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Emsal kararla birlikte çalıştığı işyerinde mesai arkadaşlarının dedikodusu yaparak işçileri birbirine düşüren personel, tazminatsız kovulacak

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 10:16, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 10:17
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Yargıtay'dan 'dedikodu' yapan işçi hakkında emsal karar!

Gece bekçisi olarak çalıştığı işyerinden kovulan bir şahıs, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatı talep eden davacı genç, fazla çalışma ücretlerini de istedi.

Mahkemede ifade veren davalı şirket avukatı ise davacının, talep edilen alacakların zaman aşımına uğradığını, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağı bulunmadığını öne sürdü.

İşveren, davacının işini doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun yapmadığını, dedikodu yaparak işçileri birbirine düşürdüğünü, sözlü uyarılara rağmen davranışlarını değiştirmediği için iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Kararın her iki taraf avukatınca temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtal 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, mesai arkadaşlarına iftira atarak onların dedikodularını yapan işçinin tazminatsız kovulmasını yerinde buldu.

"İSABETSİZ OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR"

Kararın sadece mesai saatlerinin hesaplanması yönünde bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında şöyle denildi:

"Somut olayda; dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 2 bin TL fazla çalışma ücreti talep edilmiştir. Dava dilekçesinde talep edilen fazla çalışma ücretine hükmedilmiş ise de; ek bilirkişi raporunda hesaplanan miktarın uygun bir indirim yapılmadan fazla çalışma ücreti olarak kabul edilmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadan karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir."

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