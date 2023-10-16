Dolar/TL 27,88 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,7978'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,8760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,3400'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 33,9080'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, yüzde 0,2 artışla 106,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hem İsrail-Filistin savaşı hem de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonuna gelindiğine yönelik beklentilerle dolarda oynaklığın arttığını belirterek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle Banka'nın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti.

Harker, "Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek toplantıda yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yaklaşık 8 baz puan gerilemesinin ardından yeni haftanın ilk gününde yüzde 4,69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.