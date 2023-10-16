Kilis'te köpek barınağında çekilen görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen videoyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 10:40, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 11:33
Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen, 'Kilis'te katliam var' başlıklı video ile ilgili olarak kurumlarımız tarafından gerekli incelemelere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
October 16, 2023