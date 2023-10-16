Kilis'te köpek barınağında çekilen görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen, 'Kilis'te katliam var' başlıklı video ile ilgili olarak kurumlarımız tarafından gerekli incelemelere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.