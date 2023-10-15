Hong Kong'un Bitcoin ETF Onayı Sonrası Tron (TRX) ve VC Spectra (SPCT) Öne Çıktı

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Hong Kong'un Bitcoin ETF'ini onaylaması, Tron (TRX) ve VC Spectra (SPCT) gibi önde gelen kripto paraların piyasadaki etkileri merak uyandırdı. Özellikle Tron'un Ethereum (ETH) sonrası en yüksek işlem ücretlerini kaydetmesi ve VC Spectra'a artan talep ile ön satış fiyatı yükselişe geçti.

Uzun süren tartışma ve ikna çabalarının ardından, 26 Haziran 2023'te bankacılık devi HSBC Hong Kong'da resmi olarak Bitcoin ETF'inin alım satımını başlattı. Bu adım sonrası Tron (TRX) ve VC Spectra (SPCT) dahil öne çıkan kripto paraların nasıl etkilenebileceği konusu merak uyandırmaya devam ediyor.

Hong Kong'da Bitcoin ETF'sinin onay sürecinde özellikle bankaların ve önde gelen şirketlerle yapılan görüşmelerin etkili olduğu ortaya çıktı. Dünyanın öncü teknoloji şirketi Samsung, Bitcoin ETF programını destekleyen kuruluşlardan biri olmasının ardından Hong Kong yönetimi ETF'lerin ülkeye daha fazla sermaye akışına yardımcı olacağını göz önünde bulundurarak sürece yeşil ışık yaktı.

Bir devletin Bitcoin ETF'ini onaylaması dijital varlık ekonomisine güvenin de bir temsili oldu. Hong Kong'un Bitcoin ETF'sini onaylamadan sadece bir yıl önce, Çin kripto para ticaretini reddetmişti. Bu nedenle, Hong Kong'un Bitcoin ETF ticaretini benimsemesi, dijital varlık ekonomisinin büyümesi ve kullanıcıların güveni açısından ciddi bir adımdır. Bu onayın ardından kripto paraların oluşan güven ortamından büyük ölçüde faydalanması beklenirken, kripto varlıklar bu haber sonrasın olumlu tepki verdi.

Tron (TRX) 2023 Yılında Ethereum'un Ardından En Yüksek İşlem Hacmine Ulaştı

2023'te Ethereum'dan (ETH) sonra en yüksek işlem ücretlerini kaydeden Tron (TRX) kripto parası, şu anda 0,086 dolarlık bir fiyatla işlem görüyor ve Hong Kong'un Bitcoin ETF'yi kabul etmesinin ardından TRX fiyatı %3,5 arttı. Özellikle artış gösteren TRX fiyatı, sadece Bitcoin ETF'nin piyasaya sürülmesiyle değil, başka faktörlerle de destekleniyor.

8 Ekim'de Bloomberg'de deneyimli bir kripto analisti olan Jamie Coutts, son 12 ay içinde en yüksek işlem ücretlerini toplayan iki blok zincirine işaret etti. Jamie'ye göre, Ethereum (ETH) ve Tron (TRX), bu dönemdeki tüm PoS ağları içinde en yüksek işlem ücretlerini kaydetti. Özellikle Ethereum, işlem ücretlerinin %57'sine sahipken, Tron %31 kaydetti ve toplamda %88'i oluşturdu.PoS uzlaşı katmanında 200 blok zinciri faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Ethereum (ETH) ve Tron (TRX) sonrası işlem ücretlerinin sadece %12'sini oluşturan 198 ağ bulunuyor.

Ayrıca, blockchain analiz firması Santiment, 2023'ün ikinci yarısında Tron'un Ethereum'un yılın ilk yarısındaki ticaret aktivitelerini neredeyse ikiye katladığını gösteren bir rapor yayımladı. Buna göre, Tron (TRX), 2023'ün ilk yarısına 282 milyon dolarlık işlem ücreti elde ederken, Ethereum (ETH) rekor seviyede 743 milyon dolarlık işlem ücreti kaydetti. Bu veriler, Ethereum ve Tron ağlarının işlemler için benimseme hızını ortaya koyuyor. Bunun neticesinde beklendiği gibi, her iki varlığın fiyatları da etkilendi ve son 12 ayda Tron (TRX) fiyatı 0,054 dolardan 0,086 dolara yükselerek %57,82 arttı. Uzmanlar, Tron ağının transferlerde daha fazla kullanılmasının etkisiyle önümüzdeki aylarda Tron fiyatının artmasını bekliyor.

VC Spectra (SPCT), Talebin Artmasıyla Yükseliyor

VC Spectra (SPCT), yatırımcılara sürekli gelir sağlama amacı taşıyan bir blok zincir yatırım platformu olarak öne çıkıyor. Merkezi olmayan bir hedge fon olarak, VC Spectra, yüksek büyüme potansiyeline sahip projeleri tanımlamak ve yatırım yapmak için yapay zeka teknolojisi kullanıyor. VC Spectra, kullanıcıların varlıklarını korumak için ciddi güvenlik önlemleri uyguluyor. Ayrıca, erken aşama destekçilerine üç aylık temettü ödemelerini içeren pasif gelir planı sunarak oluşan karları ile ek SPCT jetonları satın alma fırsatı sunuyor. VC Spectra (SPCT) kullanıcıları ayrıca yeni ICO'lara erken erişim sağlayıp, oy hakkına sahiptir.

SPCT, VC Spectra'nın lokal bir tokenı olarak, Bitcoin BRC-20 ana ağı üzerinde çalışıyor. SPCT, jetonları yakarak azaltıcı bir özelliğe sahiptir, böylece arzını düşürerek değerini artırır. VC Spectra (SPCT), şu an üçüncü kamuya açık ön satış aşamasında ve şu anda jetonlar 0,044 dolarlık bir fiyatla satılmaktadır. Artan talep nedeniyle SPCT, 0,025 dolarlık başlangıç fiyatının %76 üzerinde fiyatlanıyor. Ayrıca, uzmanlar SPCT'nin mevcut fiyatından başlayarak ön satışın sonunda 0,080 dolara ulaşmak için %81,81 daha fiyat artışı yaşayacağını tahmin ediyorlar. En önemlisi VC Spectra, mevcut yatırımın hemen iki katına çıkmasını sağlayan %100'lük bir depozito bonusu sunuyor.

VC Spectra'nın ön satışıyla ilgili daha fazla bilgi için: https://invest.vcspectra.io/register