Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak

Türkiye'de son dönemde uzay sektörüne yönelik faaliyet gösteren firma ve kurumların SAHA Milli Uzay Endüstrisi Komitesi bünyesindeki iş birliği bu alandaki yetenekleri uluslararası alanda vitrine çıkaracak.

Türkiye'nin uzay sektöründe üretim yapan firmaları ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK SAGE gibi kamu kurumlarının ortak platformu ve Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) üyesi SAHA Milli Uzay Endüstrisi Komitesi (SAHA MUEK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli hazırlık yaparak dünyanın en büyük uzay organizasyonunun Uluslararası Uzay Kongresinin (IAC) Antalya'da yapılması için başvuru yaptı. Aday ülkeler arasında yapılan değerlendirme sonunda 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Türkiye tercih edildi.

Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilecek en büyük uluslararası bilimsel zirve ve sergi olma özelliğine sahip olacak etkinlik, TUA ve SAHA EXPO AŞ tarafından organize edilecek, 70'ten fazla ülkenin 10 binden fazla katılımcısı ile gerçekleştirilecek. SAHA EXPO AŞ, IAC 2026'daki kongre ve fuarlarla ilgili etkinliklerin yönetimini üstlenecek.

Dünyanın bütün uzay otorite, kurum ve firmalarının Antalya'da buluşturacak etkinlik, uzay sektörü açısından Türkiye için önemli bir prestij ve fırsat yaratacak.

- Uzaydaki milli kabiliyetler aynı çatı altında

SAHA MUEK, SAHA İstanbul tarafından Türkiye'de uzay endüstrinin gelişimine öncülük etmek ve bu amaçla uzayla ilgili tüm firmaları ve ilgili kamu kurumlarının yetenek ve gayretlerini bir araya getirmek amacıyla kuruldu.

Komite, TUA, TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UME, ATASAM, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN, TÜRKSAT, C2TECH, DELTA V, SDT UZAY, HELLO SPACE gibi platform üretici firmalar ile bunlara destek sağlayan KOBİ'leri, uzay alanında yetkinlik kazanmış kurum/kuruluşları ve bilim insanlarını bünyesinde topluyor.

IAC 2026'nın Türkiye'ye getirilmesine ana paydaş olarak katkı sağlayan SAHA MUEK, sivil havacılık alanındaki en üst otoritelerden biri olan Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'na (IAQG) dahil oldu. SAHA MUEK bundan sonraki dönemde IAQG bünyesindeki Uzay Forumunun çalışmalarına iştirak ederek dünya uzay endüstrisi kalite süreçlerine katkıda bulunacak.

- "Milli Uzay Programı" yörüngesinde

1951 yılından bu yana önde gelen uzay ajansları, firmalar, topluluklar, dernekler, müzeler ve enstitüler dahil olmak üzere 75 ülkeden 468 üyesi ile faaliyet gösteren dünyanın en geniş uzay örgütlenmesi IAF üyesi olan SAHA MUEK, "Milli Uzay Programı" yörüngesinde başarılarına devam ediyor.

Paris'te geçen yıl düzenlenen 73. Uluslararası Uzay Kongresi'ne iştirak eden SAHA İstanbul; dünyadan NASA, Avrupa Uzay Ajansı, AIRBUS, SpaceX, SNC (Sierra Nevada Company), ARIANNE Space, SAFRAN, TELESPAZIO, THALES; Türkiye'den TUA ve STM gibi önde gelen firma, kurum ve kuruluşların yer aldığı IAF katılımıyla birlikte "Dernek, Küme ve Profesyonel Topluluklar" kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek organizasyon olma özelliğini kazandı. SAHA İstanbul, IAF'a üye olarak SAHA MUEK'i de bu platforma taşıdı.

- Türkiye'nin ilk "uzay pavilyonu"

Türkiye'deki uzay çalışmalarına katkı sunmak amacıyla bünyesindeki firmaların katılımıyla SAHA MUEK'i hayata geçiren SAHA İstanbul, böylelikle ülkede ve dünyada uzay faaliyetlerini teşvik etmek, yeni teknolojiler geliştirmek, uzay hakkında farkındalığı artırmak ve firmaların uzay projelerinde daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi.

SAHA EXPO 2022 Fuarında, Türkiye'de bir ilk olarak SAHA MUEK tarafından 15 firma ve ilgili kurum/kuruluşların iştirakiyle bir "uzay pavilyonu" oluşturuldu. SAHA EXPO 2024'te de aynı maksatla oluşturulacak pavilyonda aralarında dünyanın önde gelenleri olmak üzere 50'den fazla yerli ve yabancı firmanın yer alması bekleniyor. SAHA EXPO 2024'te, 2022'de olduğu gibi uzay endüstrisi ve teknolojilerinin konu alındığı paneller gerçekleştirilecek.