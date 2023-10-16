Otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Uygur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü Harputluoğlu ile araçtaki Eray Harputluoğlu, Melih Üstün ve Ömer Faruk Uygur (17) yaralandı.

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