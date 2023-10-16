A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu

Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile D Grubu mücadelesine başlayan Türkiye, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 10 puan topladı. Bu maçlarda 8 gol atan ay-yıldızlı ekip kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella ile iki maçta 6 puan toplayan Türkiye, 5 gol atıp kalesine gole kapattı ve puanını 16'ya yükselterek EURO 2024 biletini aldı.

A Milli Takım, EURO 2024 yolundaki ilk maçını deplasmanda Ermenistan ile deplasmanda oynadı.

Oldukça gergin bir atmosferde geçen karşılaşmanın 10. dakikasında Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geriye düşen Türkiye, 35. dakikada Orkun Kökçü ile beraberliği yakaladı. Ay-yıldızlı ekip 64. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle galibiyete uzandı.

Türkiye, ikinci maçını ise Bursa'da Hırvatistan ile oynadı. Etkisiz gözüken milli takım, Kovacic'in 20 ve 45+4. dakikalarda attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.

Türkiye, Ermenistan deplasmanında olduğu gibi Letonya ile yaptığı dış saha maçında da zorlanarak galibiyete uzandı. Maçın son dakikalarında gelen karşılıklı goller skoru belirledi.

A Milli Takım, Abdülkerim Bardakcı ve Cengiz Ünder'in golleriyle iki kez öne geçti. Letonya, 90+4. dakikada Tobers'in golüyle 2-2'yi yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin 1 dakika sonra bulduğu gol ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getirdi.

Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını Samsun'da Galler ile oynadı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi Türkiye, 72. dakikada Umut Nayir, 80. dakikada ise Arda Güler'in şık golüyle 2-0 galip tamamladı ve puanını 9'a yükseltti.

Türkiye, grupta liderliğini sürdürmek için Eskişehir'de Ermenistan karşısına çıktı.

Büyük bir taraftar desteğine rağmen hücumda çok etkisiz kalan ay-yıldızlı ekip, Dashyan'ın 49. dakikada attığı golle geriye düştü. Milli Takım, 88. dakikada genç oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ın golüyle beraberliği kurtardı. Bu maçtaki puan kaybı milli takımı averajla ikinci sıraya düşürdü.

Ermenistan maçının ardından, ay-yıldızlı ekip Japonya ile Belçika'da oynadığı özel maçı 4-2 kaybetti. Kuntz'un maçtan sonraki açıklamaları nedeniyle TFF yönetimi Alman teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.

Milli takımda, Kuntz'un yerine göreve İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella getirildi.

Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle mağlup eden Türkiye, puanını 13'e yükseltti ve grupta yeniden liderliğe yükseldi.

A Milli Takım, İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, D Grubu'nda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden ilk takım oldu.

Milli Takım, Galler ile 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maç ile grup maçlarını tamamlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

Türkiye, 7. maçlar sonunda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden 7. takım oldu.

Ev sahibi Almanya'nın ardından eleme gruplarından şu ana kadar Belçika, Fransa, Portekiz, İskoçya, İspanya ve Türkiye EURO 2024 biletini elde etti.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez yer alacak.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.