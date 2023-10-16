Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 11:49, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 11:50
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.