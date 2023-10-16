Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

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