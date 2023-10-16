Gelin almaya gelen damada yangın tüplü müdahale

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Yangın tüpünü damada sıkan kız tarafı, tozu dumana kattı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.

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