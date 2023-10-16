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Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:- "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 12:25, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 12:25
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Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın bugüne kadarki yapılan tüm testlerden başarıyla geçtiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uydu serüveninin Türksat 1B ile başladığı hatırlatılarak, "Geçen zaman süresince Türkiye, bu alanda büyük mesafeler kat ederek, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı hizmete sunacak. Türksat 6A haberleşme uydumuz, ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecek." ifadeleri yer aldı.

- Türksat 6A ile Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlanacak

Türksat 6A'nın, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet vereceği, yer merkezli bir yörüngede 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7,5 kilovat güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak. Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, Türksat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve TUSAŞ işbirliğiyle yapılıyor. Türksat 6A uydu projesinde, ısıl yapısal ve mühendislik modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlandı. Sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri de tamamlanmış durumda."

- "Kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın Mart 2024'te yer tesliminin yapılacağını bildirdi.

Uraloğlu, sonrasında ise uydunun fırlatılmak üzere, Space X firması ile yapılan anlaşma gereği, fırlatma alanına gönderileceğini ve Haziran 2024'te fırlatma işlemlerinin yapılacağını ifade ederek, "Türksat 6A bugüne kadarki yapılan tüm testlerden başarıyla geçti. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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