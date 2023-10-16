Sakarya'daki darbe girişimi davasında yeniden yargılanan sanıklara tahliye yok

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada A.H, sanıklardan M.Y'yi tanıdığını belirterek, "Sanıkla Ankara'da 2013'te sohbetlere giderdik. 2013'ten 2014 Nisan-Temmuz'a kadar bu şekilde devam ettik. Sohbetleri Özcan diye biri yapardı. İkimiz dışında bu sohbetlere katılan yoktu. Bizimle ankesörlü/sabit hatlar vasıtasıyla iletişim kurarlardı. Bunun dışında sanığın olumsuz eylemine şahit olmadım. Herhangi bir kod adı olduğunu bilmiyorum." dedi.

Tanık A.E.Ü. ise sanıklardan E.Ş'yi ismen tanıdığını aktararak, "Kocaeli'ye tayin olduğumda bizi tanıştırmışlardı. Tanıştıran kişinin FETÖ ile irtibatı vardı. Tanıştıktan sonra 1-2 kez sohbette gördüm. Burada 1-2 kişi daha vardı. 1-2 kez sohbetlere katılma dışında sanığın herhangi bir eylemine şahit olmadım. Yine hatırladığım kadarıyla sanık 2014 Haziran ayında görüşmelere gelmemeye başladı. Bildiğim kadarıyla bu yapıyla irtibatını kesmişti." diye konuştu.

Tanık F.T. de sanıklardan Ö.T'yi tanıdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kalkışmayı televizyondan öğrendim. Sanığı aradım, kendisinin Camili'ye götürüldüğünü, dereye düştüğünü ve bir ağacın altında saklandığını, kendisini oradan almamı, eşinin gelemediğini söyledi. Bir süre sonra oradan çıktığını ve inşaatta saklandığını, oraya gelmemi söyledi. Kendisini inşaatta buldum. Orada işçilerle de konuştum. Burada beklediğini, bir suçu olmadığını söylediler. Şarjör takmadığını ve mermileri dereye attığını, silahı da bir kutuya koyduğunu söyledi. Üzeri çamurlu olduğu için işçilerden kıyafet temin ettik. Sonrasında kendisini evine bıraktım."

Tanık S.Y. sanıklardan M.A'yı şahsen tanımadığını ancak darbe gecesi gördüğüne değinerek, "Valiliğin orada oturuyordum, orada hengame vardı. Siteden içeri 4 askerin girdiğini gördüm. Benim bloğa geliyordu. Ricacı olarak kapıyı açmamı istediler. Korku, tedirginlik, acziyet içerisindeydiler. Sivillerden saklayarak resmi üniformalı polislere teslim etmemi istediler. 'Tatbikat var' diye söylendiğini ancak olayın bu şekilde sürdüğünü ilettiler. Ben de polisleri aradım. Asker şahıslar resmi üniformalı polisleri görünce de kendilerini teslim ettim." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık ve avukatları, tanık ifadelerinden aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak için süre istedi.

Sanıkların tutukluluk halleri ile firari 8 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddini ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Süreç

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince onanmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasa'yı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Öte yandan Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.