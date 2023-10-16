Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporla meşgul olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu, çevresine de iyi örnek teşkil ettiğini bildirdi.

Bak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Kamp Eğitim Merkezi'nde yılın başarılı sporcuları için düzenlenen ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanını modern tesislerle donattıklarını söyledi.

Stadyumların, apartmanların alt katında olan çalışma salonlarının artık modern tesislere dönüştüğüne değinen Bak, "Türkiye çapında yaklaşık 50-60 Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) sahibiz. Her tarafta tesisler yapıyoruz. Futbol sahalarından tutun, stadyumlara, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine, veledroma sahibiz. Pek çok organizasyon yapabilecek kapasitede bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, amatör spor kulüplerinin yöneticilerinin de birer kahraman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sokaktan aldığınız, sahaya getirdiğiniz, salona getirdiğiniz her çocuk bizim uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklar. Biz ailelere tekrar sesleniyoruz, tekrar söylüyoruz, çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin. Salonlara getirin, sahalara getirin, havuzlara getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun. Düşünün, sporcu kardeşlerim, çevreniz ve aileniz tarafından karşılaştığınız diyalogları bir hesap edin. Bir de çevrenizde uyuşturucu kullanan bir genci düşünün. Ailesiyle olan ilişkisini düşünün. Uyuşturucu kullanan çocuk annesinden, babasından veya abisinden para almak için onlara yeri geldiği zaman şiddet uygulayabiliyor. Çevresine şiddet uygulayabiliyor. Ne yapıyor? Herkesi huzursuz ediyor. Ama spor yapan bir çocuğun hem huzuru var hem de ailesi mutlu, çevresi mutlu, ona saygı duyuyorlar, seviyorlar ve toplumsal olarak bir değer katıyor. Başka ne yapıyor? Sosyal bir görev yapıyor. Diğer gençlere, diğer çocuklara örnek oluyor."

Sporcuları tebrik eden Osman Aşkın Bak, kendisinin de sporla uğraştığını hatırlatarak, sporun bir yaşam tarzı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sporla pek çok şeyin aşılacağını vurgulayarak, "Sosyal olarak güçlü bir zihne sahip olduk. Olaylarla mücadele etmekte çok güçlü bir hale geldik. O yüzden lütfen spordan ayrılmayın. Aktif sporu bıraksanız dahi mutlaka bir köşesinde olun. Kulüplerde yöneticilik yapın. Yeni yeni gençlere dokunun. Yeni yeni sporculara dokunun." diye konuştu.

Amatör sporcuları her zaman desteklediklerine dikkati çeken Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sporun içinden gelen bir yönetici olduğunu, sporu her zaman desteklediğini bildirdi.

Bak, Konya'nın da bir spor kenti olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İslami Dayanışma Oyunları, geçen yıl Konya'mızda başarıyla yapıldı. Modern tesislerde yapıldı. Konya pek çok organizasyonu da başarıyla gerçekleştiriyor. Bugün deseniz ki 'Şu dünya şampiyonasını Konya'da yapalım', rahatlıkla yaparız. 'Avrupa Şampiyonası yapalım' desek rahatlıkla yaparız. Tesislerimizde bunu yaparız. Ben özellikle de dün akşamki Konya taraftarına teşekkür ediyorum. Güzel bir maç sonrası, Letonya maçını 4-0 kazanarak A Milli Futbol Takımımız, 2024'te Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Tebrik ediyoruz. Konya seyircisini de tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Takımımızı desteklediler. Konya bize uğurlu geliyor. Geride kalan hafta yine güzel bir haber daha aldık. Yaptığımız yatırımlar nedeniyle dünyanın ve Avrupa'nın en modern tesislerine, stadyumlarına sahip olan ülke Türkiye olarak İtalya'yla beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize etme hakkını kazandık. Bu da ülkemizin bir başarısı. Spora yaptığımız yatırımların başarısı."

Konuşmaların ardından yılın başarılı sporcularına ödülleri verildi.

Bak ve beraberindekiler, daha sonra Konya Olimpik Veledromu'nu gezdi, sporcularla görüştü.