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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,85 değer kaybederek 8.044,67 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 13:21, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 13:22
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,63 puan azalışla 8.044,67 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.250 ve 8.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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