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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2023 14:22, Son Güncelleme : 16 Ekim 2023 14:24
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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, hakkında soruşturma yürütülen il birimlerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 14 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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